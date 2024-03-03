Konyaaltı’nda özel öğrencilere deprem tatbikatı

Kaynak: İHA
Konyaaltı’nda özel öğrencilere deprem tatbikatı
Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Ekipleri tarafından Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu’nda, özel öğrencilere yönelik deprem tatbikatı ve acil durum eğitimi verildi.

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Ekipleri, Deprem Haftası sebebiyle, Dr. Günseli Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu’nda özel öğrencilere acil durum eğitimi verdi ve eğitim sonrasında da bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, Konyaaltı Beldiyesi arama kurtarma köpeği Zeyna’da katılırken özel öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.
Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu özel eğitim öğretmeni Nil Şimşek, “Ülkemiz son zamanlarda depremle ilgili çalkantılar yaşadı. Öğrencilerimiz de bu olaydan çok etkilendi. Okulumuzda depremle ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi Uzmanı Sinan Toprak da gerçekleştirilen tatbikat hakkında, “Bugün burada Deprem Haftası nedeniyle acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldik. Özel öğrencilerimizle bir tatbikat yaptık’’ ifadelerini kaydetti.

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