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Emekli polisten acı haber geldi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 15 gündür kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, evine ölü olarak bulundu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 00:14
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Konyada 15 gündür haber alınamayan emekli polisten acı haber

Emekli polisten acı haber geldi
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(İHA)- Konya'da 15 gündür kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.  Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piroğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

3 katlı binanın 3. katında yaşayan emekli polis memuru Adnan Yavuz’dan (60) haber alamayan oğlu Y.Y., babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren Y.Y., babasını hareketsiz halde buldu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Adnan Yavuz'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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