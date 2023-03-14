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İngiltere Başbakanı Sunak polis tarafından uyarıldı. Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesi, Hyde Park'ta köpeği tasmasız gezdirdiği için polis tarafından uyarıldı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 22:40
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İngiltere Başbakanı Sunak polis tarafından uyarıldı

İngiltere Başbakanı Sunak polis tarafından uyarıldı. Sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız
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Londra Metropolitan Polisi, bir TikTok videosunda Sunak ve ailesinin tasmasız köpek gezdirmenin yasak olduğu Hyde Park'ta köpeğini serbest bırakmasının yer alması üzerine açıklama yaptı.

Polisin tasmasız köpek gezdirildiğinden haberdar olduğu bilgisini paylaşan Metropolitan Polisi, "Orada bulunan bir polis memuru, bir kadınla konuşarak ona kuralları hatırlattı. Köpek tekrar tasmayla bağlandı." ifadelerini kullandı.

Ne zaman çekildiği belli olmayan videonun ardından polis, konuyla ilgili başka bir işlem yapılmayacağını da açıkladı.

Sunak daha önce de sosyal medya hesapları için çekilen bir videoda hareket eden araçta emniyet kemersiz yolculuk yaptığı görüldüğü için ceza almıştı.

 

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