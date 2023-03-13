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  • Hatay Samandağ'da depremzede vatandaşa polis müdahalesi. Erdoğan'a 'Geliyor Gelmekte Olan' diye seslendi

Hatay Samandağ'da depremzede vatandaşa polis müdahalesi. Erdoğan'a 'Geliyor Gelmekte Olan' diye seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hatay Samandağ'daki koordinasyon toplantısı çıkışında "Geliyor gelmekte olan" diye bağıran yurttaşa polis müdahale etti.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 05:04
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Samandağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Geliyor Gelmekte Olan' diye seslenen vatandaşa polis müdahale etti

Hatay Samandağ'da depremzede vatandaşa polis müdahalesi. Erdoğan'a 'Geliyor Gelmekte Olan' diye seslendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Hatay’ın Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu. Erdoğan, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Yaptığı konuşmada, "Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından anlının akıyla çıkmıştır" ifadelerini kullanan Erdoğan, koordinasyon toplantısının çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı seçim sloganlarından biri olan 'Geliyor gelmekte olan' sözlerini kullanınca kısa süre sonra polis müdahalesiyle karşılaştı.

Erdoğan'ın aracının geçişi sırasında tepkisini gösteren vatandaşın herhangi bir taşkınlık yapmadığı halde gerçekleştirilen polis müdahalesi dikkat çekti.

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