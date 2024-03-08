Konya’da AKP adayına vatandaştan yoğun tepki. Apar topar arabaya bindirildi. '25 yıllık ak partililiğimi bıraktım'

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2019 Yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AKP'den Belediye Başkan adayı gösterildi.

Adil Bayındır’ın aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, “25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım. Biz sizi tanıyamadık” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan vatandaşların AKP adayına yoğun tepki gösterdiği görüldü.

Vatandaşların bağırarak, “Adil dışarı!” dediği görüldü.

Adil Bayındır’ın vatandaş tepkileri üzerine apar topar arabaya bindirildiği görüldü.