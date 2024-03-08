Konya’da AKP adayına vatandaştan yoğun tepki. Apar topar arabaya bindirildi. '25 yıllık ak partililiğimi bıraktım'

Kaynak: ANKA
Konya’da AKP adayına vatandaştan yoğun tepki. Apar topar arabaya bindirildi. '25 yıllık ak partililiğimi bıraktım'
Konya’da AKP belediye başkan adayına tepki gösteren vatandaşın sözleri dikkat çekti. Vatandaş tepkisinde, “25 yıllık ak partililiğimi bıraktım” sözlerini kullandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2019 Yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AKP'den Belediye Başkan adayı gösterildi.

Adil Bayındır’ın aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, “25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım. Biz sizi tanıyamadık” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan vatandaşların AKP adayına yoğun tepki gösterdiği görüldü.

Vatandaşların bağırarak, “Adil dışarı!” dediği görüldü.

Adil Bayındır’ın vatandaş tepkileri üzerine apar topar arabaya bindirildiği görüldü.

sonnn.jpg

6.jpg

5.jpg

4.jpg

3.jpg

2.jpg

1-001.jpg

İlgili Haberler
AKP Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener'i destekleyenlere vatandaştan tepki: "Bu adamın borcunu mu ödeyeceğiz biz?"
AKP Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener'i destekleyenlere vatandaştan tepki: "Bu adamın borcunu mu ödeyeceğiz biz?"
AKP’den aday adayı oldu tepkiler sonrası iptal edildi. Kadınlara bıçak çekmişti
Son Haberler
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 hain etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 hain etkisiz hale getirildi
92 yaşındaki milyarder ünlü biyologla evleniyor. Herkes gelini merak ediyor Magazin
92 yaşındaki milyarder ünlü biyologla evleniyor. Herkes gelini merak ediyor
Hortum Seraları Vurdu Gündem
Hortum Seraları Vurdu
Dünya Fahri Konsolosları Derneği Başkanlığına tekrar Emre Ete seçildi Gündem
Dünya Fahri Konsolosları Derneği Başkanlığına tekrar Emre Ete seçildi
Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük Yaşam
Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor ? Kendisi küçük işlevi büyük
Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var Ekonomi
Dünyanın en değerli bankaları belli oldu. Türkiye'den 7 banka var
İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir atasözünün anlamı nedir?