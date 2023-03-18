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AKP’den aday adayı oldu tepkiler sonrası iptal edildi. Kadınlara bıçak çekmişti

Kadınlara tehdit ve hakaretler savurarak bıçak çeken Mustafa Alyazıcı AKP’den milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yaptı. Alyazıcı’nın başvurusu gelen tepkiler sonrası iptal edildi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:08
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AKP’den aday adayı oldu tepkiler sonrası iptal edildi

AKP’den aday adayı oldu tepkiler sonrası iptal edildi. Kadınlara bıçak çekmişti
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AKP Rize İl Başkanlığı, kadınlara tehdit ve hakaretler savurup bıçak çekmesiyle gündem olan Mustafa Alyazıcı’nın AKP’den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Alyazıcı’nın adaylığı tepkiler üzerine reddedildi.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 2020 yılında kadınlara bıçak çekmesiyle gündem olan Mustafa Alyazıcı da AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Alyazıcının adaylığı tepkiler üzerine ‘incelenip’ reddedildi.

AKP Rize İl Başkanlığı, Alyazıcı’nın adaylığı sosyal medya hesabından “İşçi emeklisi Mustafa Alyazıcı’nın AKP Rize’den milletvekili aday adaylığı başvurusunu İl Başkan Vekilimiz Ali İmran Büyük teslim aldı. Aday adayımıza çıktığı bu kutlu yolda başarılar dileriz” diye duyurdu.

Başvuru sosyal medyanın tepkisi çekince AKP Rize İl Başkanlığı yeni bir açıklama yaparak, Alyazıcı’nın başvurusunun incelemeler doğrultusunda onaylanmadığını yazdı. Açıklamada “16 Mart Çarşamba Günü İl Başkanlığımıza Milletvekilliği seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulunan Mustafa Alyazıcı’nın başvurusu yapılan incelemeler doğrultusunda onaylanmamıştır.25 Mart’ta gerçekleştireceğimiz Teşkilat Temayülünde yer almayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Karar sonrası Alyazıcı’nın adaylığının duyurulduğu ilk paylaşım da silindi.

NE OLMUŞTU?

Kadınlara yönelik sosyal medya paylaşımları yüzünden 2020’de gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılan Mustafa Alyazıcı Fındıklı’da sokakta karşılaştığı kendinden şikayetçi olan kadınları, küfür ve hakaretlerle taciz etmişti. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisine tepki gösteren üç kadına bıçak çeken Alyazıcı, çevredekiler tepki gösterince olay yerinden hızla uzaklaşarak karakola sığınmıştı. Kadınlara destek için karakol ve hastane önünde toplananlar Mustafa Alyazıcı’nın tutuklanmasını istemişti.

 

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