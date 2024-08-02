Konya'da ayrı yaşadığı eşini öldürdü

Talat Paşa Mahallesi 91720 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hasan Öz isimli şahıs, ayrı yaşadığı eşi Arife Öz'e, evin önünde silahla 10 el ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Arife Öz, kanlar içinde yerde kaldı. Hasan Öz de 42 AKT 971 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arife Öz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hasan Öz'ün başka kişileri de öldüreceğini ifade ettiği yönünde bilgi alan polis ekipleri, çiftin çocuklarını koruma altına aldı. 5 ayrı suçtan kaydı olan Hasan Öz'ün izini süren ekipler, şüpheli kişinin kullandığı aracı Belkaya mevkisinde lastiklerine ateş ederek durdurdu. Şüpheli suç aleti silah ile olay yerinde gözaltına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.