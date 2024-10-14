Konya'da bir mağaza canlı manken kullanmaya başladı

Konya'nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bulunan Serpilce Tarz & Moda dükkanı, vitrinlerinde canlı manken uygulamasına geçti.

Canlı mankeni gören müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ekonomik kriz nedeniyle mi bu uygulamanın yapıldığı sorusu ortaya çıktı. Genellikle kadın müşterilere hizmet veren işletme, bu yenilikçi tarzıyla büyük dikkat çekti.

Konya’da faaliyet gösteren Serpilce giyim mağazası, sıra dışı bir tanıtım yöntemi kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

Mağaza, vitrininde canlı manken kullanarak alışverişe gelen vatandaşların ilgisini topladı. Bu yenilikçi tanıtım yöntemi, vatandaşlar tarafından hem şaşkınlıkla hem de merakla karşılandı. Canlı mankenin mağaza vitrininde yer alması, birçok kişinin dikkatini çekerek mağazaya olan ilgiyi artırdı.

Vatandaşlar, bu ilginç uygulamayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Serpilce mağazasının bu sıra dışı vitrin uygulaması, Konya’da alışveriş sektöründe yaratıcı ve dikkat çekici tanıtım yöntemlerinin giderek daha fazla kullanılmaya başlandığını gösteriyor.