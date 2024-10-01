Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvan çiftlikte bulundu

Kaynak: İHA
Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvan çiftlikte bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalınan 1200 küçükbaş hayvandan 1170'i jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çalınan 1200 küçükbaş hayvandan 1170'i jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zengen Mahallesi'nde N.S'ye ait çiftlikteki 2 çobanın darbedilmesi ve 1200 koyunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri geniş çaplı araştırma neticesinde çalınan koyunlardan 1170'inin yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş bir çiftlikte olduğunu tespit etti.

Burada bulunan hayvanlar N.S'ye teslim edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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