Konya'da çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Akşehir'e seyir halinde olan İ.A. (53) idaresindeki 42 AKJ 657 plakalı çekici, yine aynı yönde seyir halinde olan İbrahim Karaman (45) yönetimindeki 42 US 357 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Karaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan çekici sürücüsü İ.A.'nın Kadınhanı ilçesinde teslim olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

