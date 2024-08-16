Konya'da değişmeyen tek şeyi açıkladı

2023-2024 sezonunun son maçıydı…

Galatasaray “et”, Konyaspor “can” derdindeydi…

İki takım da sahaya kazanmak için çıktılar…

Müthiş bir atmosferde oynanan maçı Galatasaray kazanmış, kazanmakla kalmamış sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı…

Konyaspor mu?

Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasına rağmen, Trabzonspor Ankaragücü’nü 4-2’lik bir skorla mağlup edince, Konyaspor ligde kaldı, Başkent temsilcisi ise bir alt lige düşmekten kurtulamadı…

Konyaspor-Galatasaray maçı öncesinde bir sürü “yaygara” çıkarılmasına ve “berabere kalacaklar” söylentilerine rağmen, Galatasaray maçı kazanmış ve şampiyon olmuştu…

Özellikle bu yaygarayı çıkaranlar ters köşe olmuşlardı…

Sonuç olarak 2023-2024 sezonunun son maçında Galatasaray şampiyon olmuş, Konyaspor’da küme de kalmıştı.

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Galatasaray, RAMS Park’taki sezonun açılış maçında zorlanmasına ve eski görüntüsünden uzak kalmasına rağmen Hatayspor’u 2-1 mağlup etti, Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-2’lik bir skorla geçerek, sezona galibiyetle başladı…

Hem Konyaspor, hem de Galatasaray sezona galibiyetle başlamanın verdiği öz güvenle sahaya çıktılar…

Galatasaray malum…

Son şampiyon ve lig standartlarının üzerinde bir takım…

Potansiyeli olan bir takım…

Torreira, Barış Alper, Mertnes, Kerem Aktürkoğlu, Icardi ve diğerleri…

Bırakın Türkiye ligini, Avrupa’da bile hiçbir takımın ret edemeyeceği isimler…

Böyle tehditkar bir rakibe karşı son derece yüksek bir motivasyon, oynama iştahı ve doğru bir saha içi parselasyonu, yani 4-2-3-1 ile başladı maça Konyaspor…

Kasımpaşa maçında ilk 11’de forma şansı bulan Damjanovic ile Ufuk Akyol, bu maçta hamle oyuncusu olarak kulübede kalırken, Oğulcan ve Aleksic ilk 11’de yerlerini aldılar…

Bugüne kadar sağ önde görmeye alıştığımız Ndao, bu maçta sağ arkada, Uğurcan ise Damjanoviç’in bölgesinde Adil’le birlikte savunmanın merkezinde görev aldılar…

Bu dörtlünün önünde ise Oğulcan ve Jevtoviç, bunların önündeki üçlüde ise Aleksiç, Pedrinho ve Yusuf Erdoğan, en önde ise Umut Nayır forma şansı buldu…

Karşılaşmanın ilk 15 dakikası Galatasaray’ın kontrolünde geçerken, Konyaspor daha temkinli oynamaya çalıştı…

İlk yarının 20 dakikası geride kaldığında Galatasaray’ın baskılı oyununa kontralarla karşılık veren Konyaspor, rakip kalede pozisyon bulmakta zorlandı…

Konyaspor, 25’ten sonra Galatasaray kalesinde görünmeye başlasa da, final paslarında, final vuruşlarında etkisiz olunca, tabelayı değiştiremedi…

Özellikle 40. Dakikada net bir gol pozisyonundan yararlanamayan Konyaspor, 41. Dakikada Icardi’nin pasında Kerem Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi…

Bu golde savunmanın, özellikle Ndao’nun büyük hatası vardı…

Galatasaraylıların sevinci 4 dakika sürdü…

45. dakikada Yusuf Erdoğan son bir hamleyle çevirdiği topa çok iyi bir hamle yapan Oğulcan, Galatasaray kalecisi Muslera’yı çaresiz bıraktı ve takımlar içeri 1-1’le girdiler…

İKİNCİ YARI

İkinci 45’le birlikte istediği zaman oyunu tutan, istediği zaman rölantiye alan Konyaspor oldu…

Konyaspor adına 54’de öyle bir gol kaçtı ki, akıllara zarar…

Pedrinho’nun ortasındaki topa arka direkte dokunamayan Adil, yüzde yüz bir gol fırsatından yararlanamazken, 59’da Galatasaray Barış Alper’le 2-1’i buldu…

Futbol acayip bir oyun…

Adil kaçırdı, Barış Alper attı…

Konyaspor’da yazgı yine değişmedi…

Seyirci desteğini de arkasına alan Konyaspor, yine şeytanın bacağını kıramadı…

Bu skor kendi adıma çok sürpriz olmadı…

Bunu Galatasaray’ın gücünden bağımsız olarak söylüyorum…

Konyaspor’un orta sahasını parselleyen Oğulcan, Aleksic, Jevtoviç ve Pedrinho’nun bu maçta vasatın altında kalmaları, yeşil-beyazlı takımın pozisyon üretememesinin en büyük nedeniydi…

Pozisyon üretemezsen, nadiren ürettiğin pozisyonlardan da yararlanamazsan skor olarak geride kalmaya mahkum olursun…

Yani ne kadar ekmek o kadar köfte…

Konyaspor’un bu maçta oyun ve alan görüşü yüksek, hücuma destek verebilecek, dahası isabetli şut oranı yüksek orta saha oyuncularına ihtiyacı vardı…

Galatasaray önündeki Konyaspor’da olmayan buydu…

Umut Nayır da istediği topları alamayınca, o da etkili olamadı…

Hamle oyuncuları da topallayınca Konyaspor’un beraberlik çabası yetmedi ve Galatasaray 2 golle 3 puanı aldı…

Şunu da söylemek gerekirse; Konyaspor’da hem oyuncu hem de oyun anlamında bir sıkıntı olduğunu da söylemek lazım.

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Maçın hakemi ise her zaman olduğu gibi bütün taktir haklarını Galatasaray’dan yana kullanırken, özellikle 36. Dakikada Abdulkerim’in Pedrinho’nun bileğine bastığı pozisyonda faulü veriyor, ama kart göstermiyor…

Kırmızılık bir tabanı “es” geçen Direnç Tonusluoğlu’nu da bir kenara yazalım.