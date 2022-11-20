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Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi

Konya'da Suriye uyruklu Hasen Alluş isimli şahıs, "cin çıkarması" için evine çağırdığı kişinin müdahalesi sebebiyle hayatını kaybetti. Şahsa yapılan otopside; boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 00:41
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Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi

Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında feci şekilde can verdi
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Konya'nın Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş (38), perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA’nın haberine göre; Alluş’un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.

Konyada dehşete düşüren olay Cin çıkarma seansında boğularak öldürülmüş

'CİN ÇIKARSIN' DİYE EVE ÇAĞIRMIŞLAR

Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş’u ölmeden önce ‘cin çıkarma’ için İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını; Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A.’yı (15) gözaltına aldı.

Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Konyada dehşete düşüren olay Cin çıkarma seansında boğularak öldürülmüş

Konya'da dehşete düşüren olay: 'Cin çıkarma' seansında öldürüldü

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