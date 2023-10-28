Konya’da dönüş yasağı olan kavşakta kaza

Konya’da dönüş yasağı olan kavşaktan dönen otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya’da dönüş yasağı olan kavşakta kaza

Kaza, saat sabah saatlerinde Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.G. idaresindeki 42 K 7474 plakalı Ford marka otomobil Nalçacı Caddesi'nden sola dönüş yasağı olan kavşaktan Rauf Denktaş Caddesine döndüğü sırada M.A. idaresindeki 42 ND 850 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden M.A. yaralanırken, otomobil tramvay yoluna savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından yaralı sürücü ambulansla yakındaki Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Tramvay seferleri bir süre durdurulurken otomobillerin kaldırılmasının ardından seferler devam etti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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