Konya’da ekmeğe dev zam

Konya’da ekmeğe zam geldi. Ekmeğin fiyatı 7 lira olurken son 1 yılda yapılan zam yüzde 100’ü buldu.

Konya’da ekmeğe dev zam

Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı, son zamla 7 liraya yükseldi. 2022 yılının ekim ayında 3,5 liraya satılan ekmek böylece bir yılda yüzde 100 zamlanmış oldu.

Konya’da 200 gram ekmeğe zam geldi. Zammın ardından 6 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 liraya yükseltildi. Fırıncılar, zamma gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi. Kentte 2022 yılının ekim ayında 3,5 liraya satılan ekmeğe son bir yılda 4 kez zam geldi ve fiyatı 7 liraya yükseldi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, ekmek zammına ilişkin iktidara tepki gösterdi. "Seçimlerin ardından zam dalgası devam ediyor” diyen Ekici, “İktidar seçimlerin ardından ekonominin şaha kalkacağını söylüyordu ama şaha kalkan tek şey zamlar oldu. Her gün gelen zamlar vatandaşa nefes aldırmıyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’mızda ekmeğe yine zam geldi ve fiyatı 7 liraya yükseldi. İktidar dar gelirlinin ekmeğini de elinden almak istiyor. 4 kişilik bir ailenin günde 10 ekmek yediğini düşünürsek sadece ekmeğe 2 bin 1000 lira para ödemek zorunda kalacaklar. Son bir yılda baktığınız zaman ekmeğe yüzde 100 zam yapılmış. İktidar güdümündeki TÜİK’e göre enflasyon yüzde 61… Ülkedeki enflasyonu sadece ekmek üzerinden hesapladığınız zaman bile TÜİK’in rakamlarının ne kadar gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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