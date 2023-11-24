Konya'da FETÖ operasyonu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturması çerçevesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Konya'da FETÖ operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ askeri mahrem soruşturması kapsamında 12 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken, 3 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler neticesinde FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olan 98 kişi tespit edilirken, bu şahıslardan 39'unun örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi.

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