Konya'da firari şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Konya Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İpekçi Mahallesi Volkan Caddesinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen B.Ö.'nün üzerinde 3 farklı uyuşturucu madde buldu. Aksaray’dan ilçeye uyuşturucu satmak için geldiği tespit edilen şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında ise 13 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Karapınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından B.Ö. tutuklanarak Ereğli kapalı cezaevine gönderildi.