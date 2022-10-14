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Konya’da gümrük kaçağı operasyonu

Konya’da polis ekipleri, bir otelde ve 2 araçta yaptığı aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:41
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Konya’da gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi

Konya’da gümrük kaçağı operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi için mücadelesini sürdürüyor. Polis ekiplerinin merkez Karatay ilçesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir otel ve 2 arabada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşyanın olduğunu tespit etti.

Araçlarda ve otel odalarında arama yapan polis ekipleri, 5 adet gümrük kaçağı akıllı kulaklık, 2 adet akıllı saat, 6 adet flex makinesi, 4 adet vidalama aleti, 4 adet darbeli matkap ve 1 adet beton kırıcı makine ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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