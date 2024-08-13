Konya'da günlerce haber alınamayan genç bulundu

Günlerce haber alınamayan genç bulundu
Konya'da bir süredir haber alınamayan 21 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.
Olay, sabah saat 10.30 civarında Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bulgur İmam Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yaşayan 21 yaşındaki Ebubekir Kesen'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Ebubekir Kesen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.