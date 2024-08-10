Konya’da kamyonetle tır çarpıştı: 2 yaralı

Olay, D-300 Karayolu üzerindeki Akşehir Bölge Trafik Kavşağı'nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yunak yönünden Akşehir'e doğru ilerleyen Y.K. yönetimindeki 34 KS 6725 plakalı kamyonet, kavşakta H.Z. idaresindeki 66 ACH 047 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazanın hemen ardından, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucunda tır şoförü H.Z. ile kamyonet sürücüsü Y.K. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y.K., yapılan ilk müdahaleden sonra Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.