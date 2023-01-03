﻿Konya'da tırlar birbirine girdi: 1 sürücü öldü

S.K. (55) idaresindeki 51 ABC 389 plakalı tır, yoğun sisin etkili olduğu Adalet Mahallesi Ereğli Caddesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde kırmızı ışıkta bekleyen İ.B. (57) yönetimindeki 27 AEP 908 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan S.K. kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
(AA)
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