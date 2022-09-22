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Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi

Konya’da polis ekipleri tarafından 10 ayrı adrese eş zamanlı kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 278 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 13 adet çeşitli telefon aksesuarı ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:27
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Konya’da kaçak telefon ticareti yapanlara operasyon: 278 adet ele geçirildi

Konya’da 278 adet kaçak telefon ele geçirildi
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Konya’da KOM ekiplerinin 10 farklı adrese düzenlediği operasyonda 278 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 13 adet çeşitli telefon aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, devletin vergi kayıplarını önlemek ve haksız kazancın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde kaçak telefon ticareti yapan kişilerin olduğu bilgisi üzerine 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı 278 adet cep telefonu, 13 adet çeşitli cep telefonu aksesuarı ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen cep telefonu, aksesuarlar Kaçakçılıkla Mücadele Kanununca el konulurken, gözaltına alınan 5 kişiyle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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