Konya'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 bin 457 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün ve 756 paket gümrük kaçağı emtia ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Konya'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Şube ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde, merkez Selçuklu ilçesinde 1 işyerinde ve 1 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 10 bin 457 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün ve 756 paket gümrük kaçağı emtia (tütsü, oda ve araç kokusu vb.) ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği diğer operasyonda ise, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar neticesinde merkez Karatay ilçesinde 1 araçta yapılan aramada 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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