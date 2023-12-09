Tarihi eser kaçakçısı baba- oğul- torun yakalandı. 46 sikke ele geçirildi

Bursa'da tarihi eser kaçakçısı baba S.Ö. (68), oğlu A.Ö. (44) ile torunu S.E.Ö. (19) jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 46 sikke ile dinamit lokumu, barut, amonyum nitrat ve define aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarihi eser kaçakçısı baba- oğul- torun yakalandı. 46 sikke ele geçirildi

Jandarma ekipleri S.Ö., A.Ö. ve S.E.Ö. isimli şüphelilerin, tarihi eser kaçakçılığı yapacakları istihbaratı üzerine başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından, dün şüphelilerin, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’ndeki adreslerine baskın yaptı.

EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Baba, oğlu ve torunu gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 46 sikke, 64 adet define arama dedektörü, 8 adet define arama pointer dedektörü, 4 adet define aramak için kullanılan civa uçlu bakır çubuklu düzenek, 18 adet plastik boru içinde gübre ve barutla hazırlanmış dinamit lokumu, dinamit lokumlarını elektrik akımı ile patlatmada kullanılan akü ile beslenen antenli düzenek, 300 metre patlatma için kullanılan elektrik kablosu, 500 gram barut, 150 gram Amonyum Nitrat, 2 jeneratör, 2 güç kaynağı, 1 hilti ile 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 650 adet tabanca fişeği, 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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