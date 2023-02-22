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Ev eşyası taşıyan kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı

Konya’da polis ekiplerinin durdurduğu kamyondan 190 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:51
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Konya'da kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı

Ev eşyası taşıyan kamyondan 190 kilo uyuşturucu çıktı
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İHA’nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara yolu üzerinde gerçekleştirdiği yol uygulamasında bir kamyonu durdurdu. Araç sürücüsü F.K.’nin (36) polisleri karşısında görünce şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik ekipleri, 2. el eşya taşıyan kamyonun kasasında hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.

BATTANİYE VE VALİZLERİN İÇİNDEN ESRAR ÇIKTI

Yapılan aramada, kamyonun kasasındaki eşyaların arasında bulunan battaniyelerin ve valizlerin içine gizlenmiş halde 190 kilogram esrar ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede uyuşturucu maddelerin kokusunu gizlemek için paketlerin üzerine kahve ve silikon malzemesi yerleştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü F.K. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.

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