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Konya’da karla mücadele kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı  

Konya’nın Derebucak ilçesinde karla mücadele çalışması yapan kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:18
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Konya’da karla mücadele kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı  

Konya’da karla mücadele kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı  
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Kaza, Derebucak ilçe merkezi ile Çamlık Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla mücadele çalışması yapan kar küreme kamyonu sürücüsünün kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

Bu sırada kamyonun küreme bıçağının yoldaki yamaya takılması sonucu, küreme bıçağı ve kabin yerinden çıkarak yol üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü İ.Ç. ile yanındaki M.E. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA) 

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