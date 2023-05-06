Freni patlayan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı. Hatay'da feci kaza. 6 ölü, 32 yaralı

Freni patlayan kamyon önüne araçları katarak asker uğurlama eğlencesi yapanların arasına daldı.Sürüklenen araçlar alev topuna döndü, olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Freni patlayan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı. Hatay'da feci kaza. 6 ölü, 32 yaralı

(İHA) Hatay’da freni patlayan kamyonun önündeki araçlara çaparak asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldığı feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 32 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Olay, Hatay’ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden 34 DF 6798 plakalı kamyonun freni patladı.

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Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon diğer araçları da sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı.

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Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 4'ünün yandığı 12 aracın hasar gördüğü olaya itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri müdahale etti.

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Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi.

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Kazada 32 yaralının ise Hatay ve İskenderun ilçesindeki hastanelerde tedavi altında alındığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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