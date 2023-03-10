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Konya’da kendisine yüksek fiyattan ev kiralandığını iddia eden depremzede: Vicdan diye bir şey olmalı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinden Konya’ya gelen Muzaffer Alçı isimli depremzede, bir emlakçı tarafından kendisine çok yüksek fiyattan ev kiralandığını iddia etti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:20
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Konya’da kendisine yüksek fiyattan ev kiralandığını iddia eden depremzede: Vicdan diye bir şey olmalı

Konya’da kendisine yüksek fiyattan ev kiralandığını iddia eden depremzede: Vicdan diye bir şey olmalı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yaşayan vatandaşların bazıları farklı illere göç etti. Deprem bölgesinden göç alan şehirlerde bazı fırsatçılar, kira fiyatlarında fahiş artış yaptı. Konya Ticaret İl Müdürlüğü, kira fiyatlarındaki fahiş artış üzerine çalışma başlattığını duyurmuş, fahiş fiyat uygulamalara 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacağını açıklamıştı.

"BİR YILLIK KİRAYI PEŞİN ALIP BOŞ SENET İMZALATTI"

Depremin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinden Konya’nın Selçuklu ilçesine gelen Muzaffer Alçı isimli depremzede, bir emlakçının kendisine fahiş fiyatla ev kiraladığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim evimiz ağır hasarlıydı zaten. İş yerimiz için de ‘ağır hasarlı’ demişlerdi. Biz, çocuklarla beraber ne yapacağımızı bilemedik. Burada amcamın kızı ve yeğenim astsubaydı, onların vasıtasıyla burada bir kiralık ev aradık. Bir emlakçı arkadaş, bize bakımlı bir evinin olduğunu söyledi. Evin bakımlı olduğunu görmeden, güvenerek kiraya tuttuk. Buralarda daha yeniyim, 4-5 gündür buradayım. Diğer katlarda oturan arkadaşlar genelde 2 bin 500 liraya veya 3 bin liraya oturuyorlarmış. Pazarlık yaparak bize zorla 6 bin 750 liraya düşürdü, bir de toplam bir yıllık peşin aldı. Toplamda 81 bin lira, banka havalesiyle gönderdim. Çok rica ettim, 'Bak, bizim olan paramız bu, bize yardımcı ol' dedim, kabul etmedi. Benim yeğenimin kocası memur. Emlakçı bize boş senet imzalatırdı. Allah'a havale ediyorum. Yetkililerin, benim durumumda olan arkadaşlara yardımcı olması lazım. Vicdan diye bir şey olmalı, tüm esnaf arkadaşlara rica ediyorum."

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