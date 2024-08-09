Konya’da kuzenlerine tabanca ile saldıran şüpheli ve oğlu tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Erenler Mahallesi Kordonboyu Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, Orhan K. daha önce aralarındaki kız alıp verme meselesi yüzünden husumet yaşadığı kuzenleri Esengül K. (75) ve Narin K. (62) ile karşılaşarak tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Orhan K., yanında taşıdığı tabancayı kullanarak kuzenlerini bacaklarından vurdu.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu Orhan K. ve oğlu İlhan K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.