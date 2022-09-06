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Kantinde hayat kurtaran manevra! Herkes bunu öğrenmeli…

Konya’da işlettiği kantinde yalnız başına kahvaltı yaparken nefes borusu simit parçası kaçan Bahri Uyar, kendi yaptığı Heimlich manevrasıyla hayatta kaldı. Önce ne yapacağını bilemediğini belirten Uyar, “5-10 saniye geçti, sonra ilk yardım kursu aklıma geldi. Yalnızken başımıza böyle bir durum geldiğinde uygulanacak Heimlich manevrasını sandalye üzerinde bu yöntemi uygulayarak hayatımı kurtardım” dedi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:10
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 12:11
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Konya’da nefes borusuna simit parçası kaçan Bahri Uyar’ın hayatını Heimlich manevrası kurtardı. Sizin de başınıza gelebilir. Herkes bunu öğrenmeli

Kantinde hayat kurtaran manevra! Herkes bunu öğrenmeli…
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Selçuklu ilçesinde 26 Ağustos günü 2 çocuk babası Bahri Uyar (59), işlettiği kantinde kahvaltı yaparken boğazına simit parçası kaçtı. Kantinde yalnız olan ve nefes almakta zorlanan Uyar, bir süre ne yapacağını şaşırdı. Uyar, okul kantin işletmecilerine verilen ilkyardım eğitiminde, yalnız başınayken boğazına kaçan nesneyi veya yiyecekten kurtulmak için kendi üzerinde uygulayabileceği Heimlich manevrası hareketini hatırladı. Bahri Uyar, vücudunun göbek ve kaburgalar arasındaki bölümünü sandalyenin tepe noktasına dayayıp, sert bir şekilde ileriye doğru hamle yaparak öksürüp parçanın çıkmasını sağladı. O anlar ise kantinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“KENDİ HAYATIMI KURTARDIM”

Yaşadıklarını anlatan Bahri Uyar, “Kantinde sabah kahvaltı yaptığım sırada, çayı yudumlarken nefesimi ayarlayamadım. Nefes boruma simit parçası kaçtı. Kısa bir süre ne yapacağımı bilemedim. 5-10 saniye geçtikten sonra görmüş olduğum ilkyardım eğitimi aklıma geldi. Orada bize yalnızken böyle bir durumda nasıl hareket edilmesi öğretilmişti. Ben de bir sandalye bulup, sandalye üzerinde kendi kendime Heimlich manevrası uygulayarak kendi hayatımı kurtarmış oldum. Birçok insan bunu bilmiyor. Çevreme, akrabalarıma soruyorum bilen yok. Ya da yalnızken uygulamayı bilen de yok. Mutlaka her işletmede, her ortamda bu manevrayı bilen insanlar olması lazım. Biz Konya kantincileri olarak bu eğitimi aldık” dedi.

(Kaynak: DHA)

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