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Operasyonda 22 bin 310 litre akaryakıt ele geçirildi

Konya’da operasyonda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 12:03
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Konya'da operasyonda 22 bin 310 litre akaryakıt ele geçirildi

Operasyonda 22 bin 310 litre akaryakıt ele geçirildi
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İHA’nın haberine göre, Konya’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

22 BİN 310 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

KOM ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 2 ev ve Beyşehir ilçesinde madeni yağ üretim ve atık yağ geri kazanım fabrikasına operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 22 bin 310 litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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