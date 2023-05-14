Konya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Konya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Ereğli ilçesi Atakent Mahallesi Hastane yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emre Günay yönetimindeki motosiklet, E.A’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Emre Günay ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Emre Günay ile diğer yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emre Günay acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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