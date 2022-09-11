11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Oturduğu yerden 600 ila 3500 TL arasında para kazanıyor. Bu işi öğrenince hemen istifayı bastı

Oturduğu yerden 600 ila 3500 TL arasında para kazanıyor. Bu işi öğrenince hemen istifayı bastı

İlkokulda güvenlik görevlisi olan Yasemin Akın, verdiği kararla hayatını tamamen değiştirdi. Kendisine ahşap yakma sanatını meslek edinen Akın’ın el işleri 600 ila 3500 lira arasında alıcı buluyor.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 15:03
Takip Et

Konya’da oturduğu yerden 600 ila 3500 TL arasında para kazanıyor. Bu işi öğrenince hemen istifayı bastı

Oturduğu yerden 600 ila 3500 TL arasında para kazanıyor. Bu işi öğrenince hemen istifayı bastı
+
Aa
-

İHA

Konya’da bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasemin Akın, mezun olduğu güzel sanatlar alanında çalışmaya karar verdi. Halk Eğitimde kursiyerlere eğitim veren Akın, merak sardığı ahşap yakma sanatı kendine gelir kapısı oldu.

 


Konya’da güvenlik görevlisi 1 çocuk annesi 38 yaşındaki Yasemin Akın çalıştığı ilkokuldan ayrıldıktan sonra lisans mezunu olduğu güzel sanatlar alanında, ilerlemeye karar verdi. Halk Eğitim Merkezine müracaat ettikten sonra kursiyerlere üç boyutlu tablo yapım eğitim vermeye başlayan Yasemin Akın yakma sanatını merak etmesi üzerine deneme yaptı.

Çizimlerini tamamladığı yakma sanatını evinin mutfağında tahta üzerine yakma işlemini yaparak hedefine ulaşan Yasemin Akın’ın, “İlkokulda özel güvenlikçi olarak görev aldım. 3 sene çalıştım. Daha sonra el sanatları bölümü mezunu olduğum için Halk Eğitimi Bürosuna müracaat ettim ve öğretmenlik dersleri, eğitim vermeye başladım. Sonra üç boyutlu tablolar yapıyordum, öğrencilerimle beraber daha sonra ahşap yakma dersi vermeye başladım. Daha çok ilerledim” dedi.


İlk zamanlarda eşinin evde yakma sanatı yapmasına karşı çıktığını ve bu duruma zamanla alışarak kendisine destek olduğunu anlatan Güzel Sanatlar eğitmeni Yasemin Akın, “Bu meslek bana hayatımda çok güzel aşamalar kattı. Yol aldım, daha çok ilerledim. Ufkum genişti. Evde oturarak can sıkıntısından patlayıp sağda solda gezmek yerine kendimi sanata verdi. Eşim ilk zamanlarda çok karşı çıktı. Perdeleri yaktın, halıları yaktın, işte perdeleri is yaptın, duvarlar is olurdu, yemek ocakta yanıyordu yakma sanatının kokusuyla karışıyordu ve anlamıyordum. Daha sonra sanatın üzerinde benim daha çok etkimin olduğunu anlayınca, eşim de artık karşı gelmeyi bıraktı. Desteklemeye başladı. Çalışma alanım benim mutfak orada hala yakma yapıyorum” ifadelerini kulandı.


Klasik arabalar, traktör, kişilerin portre resmi gibi bir çok alanda çizim ve yakma işlemi yaptığını söyleyen Akın, “Siparişlerimi portre üzerine çalışmalar yapıyorum. Klasik arabalar, traktör, kişilerin resmi, her şeyi yapabiliyorum. Müşterilerim hangi ürünü istiyorsa onun yakmasına evde çalışıyorum mutfakta. Genellikle siparişlerim portre resim üzerine geliyor. Bunu yaptıran kişi ya sevdiği kişinin fotoğrafını yaptırıyor, ya dedesinin, ya babasının. Çünkü yakma sanatının kalıcılık süresi çok aşırı derecede yüksek, kişi şu anda 30 yaşındaysa, 80 yaşına da geldiğinde bu portrenin kaliteli olarak kalabiliyor” şeklinde konuştu.


Farklı desenlere yapım aşamasına göre tabloların fiyatlarının değiştiğini aktaran Akın, “35x50 ürünler 600 liradan, 50x70 ürünler üç buçuk bin lira arasında değişiyor fiyatlar. Ürünlerimizin desen, motif ve işçilik çalışmalarına göre fiyat artışlarımız oluyor. 35x50 bir ürünümüz çizme aşaması en az 2-3 gün sürüyor. Çizerek modelimizi ahşap kavak ağacının üzerine geçiriyoruz. Desenimizi geçirdikten sonra yakma süresi 1 ayı buluyor. 1 aydan sonra verniklemesi, cilası, çerçevesi ek gibi süslemelerde bir haftayı buluyor. Toplam bir yakma tablosunun yapım aşaması 1 buçuk ayı buluyor ve teslimatı oluyor. O işçiliğine ve çalışma stiline göre de değişiyor” diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
3
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
4
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
5
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
6
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
7
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
﻿Metin Diyadin istifa etti
﻿Metin Diyadin istifa etti
﻿Metin Diyadin istifa etti
﻿Traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında 
﻿Traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında 
﻿Traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında 
﻿Eski CHP'li milletvekili hayatını kaybetti
﻿Eski CHP'li milletvekili hayatını kaybetti
﻿Eski CHP'li milletvekili hayatını kaybetti
﻿Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
﻿Kapadokya Üniversitesi temizlik hizmeti alacak
﻿Kapadokya Üniversitesi temizlik hizmeti alacak
﻿Kapadokya Üniversitesi temizlik hizmeti alacak
﻿Prof. Erkurt: Kök hücrede hastaların umudu: Donör
﻿Prof. Erkurt: Kök hücrede hastaların umudu: Donör
﻿Prof. Erkurt: Kök hücrede hastaların umudu: Donör
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
﻿Fenerbahçe hem sattı hem kiraladı, servet kazandı
﻿Fenerbahçe hem sattı hem kiraladı, servet kazandı
﻿Fenerbahçe hem sattı hem kiraladı, servet kazandı
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.