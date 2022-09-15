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İş dünyasında tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz

ABD'nin New York kentinde yaşayan 24 yaşındaki bir gencin paylaştığı "quiet quitting" (sessiz istifa) kavramı, dünyada tartışma yarattı. 

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 16:13
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Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz: İş dünyasında tartışma yaratan kavram

İş dünyasında tartışma yaratan kavram: Siz de 'sessiz istifa' etmiş olabilirsiniz
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Türkçe'de "sessiz bırakma/sessiz istifa" karşılığını bulan terim, çoğu kişinin zaman zaman iş yerinde yaşadığı durumu tanımlamak için eksik bir boşluğu doldurmuş gibi gözüküyor. Peki, nedir bu sessiz istifa?

SESSİZ İSTİFA NEDİR?

Cumhuriyet'in haberine göre, sessiz istifa tanımı görevinden istifa eden birini ifade ediyor gibi görünse de, aslında bir işin gerektirdiğinin ötesine geçmeme halini tanımlıyor.

Daha basit tanımıyla; sessiz istifa, kişilerin sadece görev tanımında yer alan görevleri yerine getirmesi ve diğer tüm sorumlulukları reddetmesidir.

ÇALIŞANLARIN YENİ KAÇIŞ YOLU

Günümüz dünyasında iş tanımı ve iş pazarı da oldukça değişti. Covid-19 pandemisi ve küreselleşen dünyanın negatif etkileri her türlü sektörü sekteye uğrattı.

Bununla birlikte çalışanlar, maddi ve manevi iş yükünün altında ezilirken, farkında olmadan alternatif bir kaçış yoluna yöneldi.

NEDEN SESSİZ İSTİFA?

Çalıştığı kurumda maddi anlamda doygunluğa ulaşamayanlar ya da hak ettiği değeri göremeyen çalışanlar, gördükleri muameleye istinaden iş yerinde ekstra bir performans göstermek istemiyor.

Özellikle iş yerinde mutsuz olan ancak işi maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakamayan kişiler, işvereni minimum performans ve düşük seviyede ilerleyen bir rutinle cezalandırıyor.

ENDİŞE VEREN İSTATİSTİKLER

İşlerinden bütünüyle kopmuş hisseden, yaptıkları işten memnuniyet duymadığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını düşünmediğini söyleyen çalışanların sayısı her gün artıyor. 

Son verilere göre ABD' de iş gücünün yarısı sessiz istifa tanımının karşılıyor. Bu çalışanlar, hala görevlerini yerine getiriyorlar ancak kariyerlerine rehberlik etmek ve üstlerine karşı öne çıkmak için bir çaba içerisine girmiyorlar.

Pew Araştırma Merkezi anketine göre, Amerikalıların 2021'de işlerini bırakmalarının en önemli nedenleri, ilerleme fırsatlarının olmaması, düşük ücret ve saygısızlık. Temel olarak, sessiz iş bırakma sırasında çalışanlar kariyerlerini, maaşlarını ve işte kendilerine nasıl davranıldığını düşünüyorlar.

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Nesrin Kurnaz
15.09.2022 16:47
Türkiye'de de var bu sessiz istifa.  
 
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