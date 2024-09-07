Konya'da polisleri yaralayan şüphelilerle ilgili son gelişme

Olay, 5 Eylül tarihinde Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan C. ve Mustafa S. isimli iki şüpheli, 06 DZ 6051 plakalı bir kargo aracını çaldı. Trafik ışıklarında duran şüphelileri yakalamak isteyen polis memurları S.Ü. ve B.K., harekete geçtiği sırada Mustafa S. polislere ateş açtı. Saldırı sonucunda polisler kol ve bacaklarından yaralandı ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerden Mustafa S., olay yerinin yakınında bir apartmanın bodrumunda yakalanırken, Özcan C. ve onlara yardım eden kardeşi Necati S. ise Meram ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Özcan C. ve Mustafa S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Necati S. serbest bırakıldı.