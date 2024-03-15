Konya'da Sakal-ı Şerif, Mevlana Müzesi'nde yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: İHA
Konya'da Sakal-ı Şerif, Mevlana Müzesi'nde yeniden ziyarete açıldı
Konya'da bulunan Mevlana Müzesi'nde yer alan Sakal-ı Şerif, yıllar sonra tekrar ziyarete açıldı.

Müzenin dergah olarak kullanıldığı zamanlarda her Ramazan ayının 15'inden sonra ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'in yeniden ziyarete açılmasıyla ilgili bilgi veren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, "Mevlana Müzesi dergah olarak kullanıldığı zamanlarda her Ramazan ayının 15'inden sonra Sakal-ı Şerif ziyarete açılıyordu. Dergah olarak kullanıldığı zamanlardan yıllar sonra bu Ramazan ayında tekrar ziyarete açıldı" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 422 tanesi İstanbul'da olmak üzere bin 818 adet Sakal-ı Şerif bulunuyor.

Mevlana Hazretleri Türbesi'nde ise 3 adet Sakal-ı Şerif yer alıyor. Bu Sakal-ı Şeriflerden biri, Sultan Abdülhamit Han tarafından Mevlana Dergahı'na hediye edilmişti.

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