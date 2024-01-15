Konya'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı

Konya'da Rıza Renkliışık'a ait müstakil evde meydana gelen olayda, Rıza Renkliışık, evine gelen kişi ya da kişilerle belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma Kavgaya dönüşünce silahla açılan ateş sonucu Rıza Renkliışık ve yanında bulunan İbrahim Gerez, göğüs bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Komşuların İhbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Renkliışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gerez'in de hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.