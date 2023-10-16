Konya'da tarihi geceden muhteşem fotoğraflar. Montella oyuncularıyla sarmaş dolaş oldu. Tribünlere 3'lü çektirdi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Milliler, Letonya'yı yenerek adeta destan yazdı. Konya'da 4-0 kazanan Montella'nın öğrencileri üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonası biletini cebine de koymuş oldu.

Konya'da tarihi geceden muhteşem fotoğraflar. Montella oyuncularıyla sarmaş dolaş oldu. Tribünlere 3'lü çektirdi

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubunda A Milli Futbol Takımı, Letonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, mücadeleyi Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun'un 2 golüyle rakibini Konya'da 4-0 mağlup etti.

Ay Yıldızlılar, bu sonuçla Almanya biletini alarak turnuvaya lider olarak katılmayı garantiledi.

Maç esnasında ve maç sonundaki kareler de bir hayli yüzleri güldürdü.

Milli takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, maç sonunda tribünlere giderek üçlü çektirdi.

İşte o fotoğraflar;

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