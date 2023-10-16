Konya'da tarihi geceden muhteşem fotoğraflar. Montella oyuncularıyla sarmaş dolaş oldu. Tribünlere 3'lü çektirdi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Milliler, Letonya'yı yenerek adeta destan yazdı. Konya'da 4-0 kazanan Montella'nın öğrencileri üst üste 3 kez Avrupa Şampiyonası biletini cebine de koymuş oldu.