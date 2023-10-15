Milli Takımın zaferinde Montella'nın sırrı. İşte özlediğimiz takım bu. Sedat Kaya yazdı

Nihayet.

İşte yıllardır özlediğimiz milli takım bu.

İşte 80 milyonu mutlu eden ay yıldızlı forma bu.

Hırvatistan'dan sonra Letonya'yı da yenerek Avrupa Futbol Şampiyonası'nı katılmayı garantiledik.

Kuntz döneminde tel tel dökülen, sahada uyuşuk, uyur gezer bir görüntü sergileyen milli takımımız Montella ile kendine geldi.

İtalyan hoca sihirbaz değil ama iki maçta da milli takımı altın bir dokunuş yaparak hedefe ulaştı.

Bu dokunuş teknik, taktik ya da antrenman değişikliği değildi.

Özgüven aşısıydı.

Montella bu aşıyı yaptı.

Montella soyunma odasında tüm yardımcılarını, teknik ekipteki herkesi dışarı çıkarıyor ve futbolcularıyla başbaşa kalıyor.

Öyle bir maç konuşması yapıyor ki, oyuncuların önce yüreğine, sonra beyinlerine hitap ediyor.

Onlara İtalyanlar'ın ünlü atasözünü hatırlatıyor.

L'unione fa la forza...

Yani; Birlikten kuvvet doğar.

Montella'nın sırrı bu işte;

Motivasyon.

Bu özgüven aşısı Kuntz döneminde takım içindeki kırgınlıklara, küskünlüklere son verdi.

Milli takım birlik oldu.

Ve bu birlik zaferi getirdi.

Bu birlikle milli takım adeta yeniden doğdu.

Doğumlar sancılı olur.

Doğumlar zor olur.

Letonya karşısında da galibiyet zor oldu.

Futbol oynamayı değil de, sadece gol yememeyi hedefleyen Letonya'nın 10 kişi ile yaptığı savunmayı aşmak zor oldu.

Oysa hakemin başlama düdüğüyle rakip kaleye yüklendi futbolcularımız.

İlk yarıda tam 9 şut çektik Letonya kalesine.

İsabetsizdi hepsi.

Abdülkerim'in direkten dönen kafa şutu ise şansızlık.

Gol geçikiyor ama millilerimiz saldırmaktan vazgeçmiyordu.

Israrla, sabırla saldırdılar.

Letonya'nın savunmadaki etten duvarının yıkılması için bir füze gerekiyordu.

O füze 58'deYunus'tan geldi.

Topa öyle bir vurdu ki, ne Letonya savunması, ne kalecisi kaldı.

Ardından Cenk Tosun'un kafa golü, Kerem Aktüroğlu'nun ince vuruşu ve yine Cenk Tosun.

Net bir galibiyet; 4-0

Bu tür maçlarda sabır önemlidir.

Belki de Montella futbolcularına o ünlü İtalyan atasözünü hatırlatmıştı.

Meglio tardi che mai; Geç olması hiç olmamasından iyidir.

Geç oldu, zor oldu ama sonuç harika oldu.

Sabırlı oynadık, hedefe ulaştık.

Türkiye Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda.

Bundan daha mutlu ne olabilir ki.

Letonya'nın skor 1-0 iken kaçırdıklarını unutmadan, kazanmanın sevincini yaşıyoruz.

En büyük kazancımız da

Kuntz dönemindeki o silik futbolumuzu üzerimizden atmış olmamız.

Montella haklı çıktı.

Birlikten kuvvet doğdu.

Kırgınlıklara, küskünlüklere son veren Milli Takım bir açıldı, pir açıldı.

Tebrikler milliler.

Bekle bizi Almanya.

Geliyoruz.