Konya'da tefeci çetesine operasyon

Edinilen bilgiye göre, tehdit, hakaret, kasten yaralama eylemleri nedeniyle çevrelerine saldıkları korkudan faydalanarak tefecilik yaptığı tespit edilen çeteye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda kent merkezinde belirlenen 7 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 46 adet senet, üzerinde alacak-verecek isimleri yazılı not defterleri, 7 adet tabanca, 2 adet pompalı tabir edilen tüfek,165 adet fişek, 43 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda tefecilik suçundan gözaltına alınan 8 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.