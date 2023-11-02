Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Karapınar-Konya Karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 42 NK 192 plakalı pancar yüklü tır, aynı istikamette seyir halinde olan 42 L 8113 plakalı tır ile çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak şarampole devrildi.

aw067896-02.jpg Kazada, 42 NK 192 plakalı tırın sürücüsü T.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü T.Ö. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başladı.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Asi Nehri kayboldu. Suriye’den gelip yeniden istila ettiler. Canlıları yok ediyor, Milli geliri düşürüyor Gündem
Asi Nehri kayboldu. Suriye’den gelip yeniden istila ettiler. Canlıları yok ediyor, Milli geliri düşürüyor
Elinde av tüfeğiyle yolu kapattı hakaretler savurdu Gündem
Elinde av tüfeğiyle yolu kapattı hakaretler savurdu
Messi ve Luis Suarez tekrardan buluşuyor. İspanyol basınından flaş iddia Spor
Messi ve Luis Suarez tekrardan buluşuyor. İspanyol basınından flaş iddia
Valilik depremzedeleri yaka paça dışarı attı. Konteyner kentin elektrik ve suyunu kesip depremzedelere ‘çıkın’ dediler Gündem
Valilik depremzedeleri yaka paça dışarı attı. Konteyner kentin elektrik ve suyunu kesip depremzedelere ‘çıkın’ dediler
Konya’da hafif ticari araç 3 yaşındaki çocuğa çarptı Gündem
Konya’da hafif ticari araç 3 yaşındaki çocuğa çarptı
Bankada 1 doları bile olanları yakından ilgilendiriyor... Her döviz hesabı için bu para kesilecek! Ekonomi
Bankada 1 doları bile olanları yakından ilgilendiriyor... Her döviz hesabı için bu para kesilecek!
Anadolu Panelleri'nin nabzı Denizli'de attı Gündem
Anadolu Panelleri'nin nabzı Denizli'de attı