Konya'da trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler

Konya Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde 18 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde, seyir halinde olan 2 minibüs sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Araçlarını cadde ortasında durdurup aşağıya inen sürücülerin tartışmaya bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya araçlarda bulunan şahısların da müdahil olmasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir anda 7 kişinin karıştığı kavgada yere düşen bir şahsı tekme tokat darp edildi.

Minibüste oturan bir şahsın pencereden çıkarak diğer minibüse atlayıp kavgaya dahil olması ve başka bir şahsın da aracından aldığı katlanır sandalyeyle karşı tarafa saldırmak istemesi dikkat çekti.

Trafiğin yoğun olduğu caddede yaşanan kavga anı başka araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre kendi aralarında kavga eden tarafları daha sonra araya giren diğer sürücüler ve vatandaşlar ayırdı.