Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından bir eve yapılan operasyonda esrar ile ruhsatsız av tüfeği ve av fişekleri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında İ.B. isimli şüphelinin evinde Hint keneviri yetiştirdiğini ve esrar sattığını belirledi. Şüpheli İ.B.’nin ev adresini belirleyen narkotik ekibi Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı arama kararı İ.B.’nin Adsız Mahallesindeki evine baskın düzenledi.

aw067949-02.jpgNarkotik ekibi tarafından İ.B.’nin evinde ve ahırında yapılan aramalarda evin ve ahırın çeşitli yerlerinde ayrı ayrı 5 kavanoz içerisinde 80 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet av fişeği, 1 adet Hint keneviri ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli İ.B. de evde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.B. hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti ile 6136 Sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından işlem yapıldı.

aw067949-01.jpg Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İ.B. savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

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