Konya’da yanmış halde cesetlerden bulunan birinin kimliği belli oldu

İHA'nın haberine göre; olay, dün sabah saatlerinde Konya Ankara Karayolu üzerine Acıkuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki araçların durduğu cep yanında ağacın altında yanmış vaziyette 2 ceset bulundu.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde cesetlerinin birinin erkek diğerinin kadına ait olduğu belirlendi. Yapılan otopsi işlemi ve incelemelerde erkek cesedinin Turgay Gök’e (36) ait olduğu belirlendi. Cinayetin Ankara’da işlendiği, cesetlerin yol kenarında yakılarak bırakıldığı değerlendirilirken, jandarma ekipleri kadının kimliği ve olayın faillerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.