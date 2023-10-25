Konya'daki 25 ilçe başkanından Özgür Özel'e destek

Ziyarete, Konya’nın 31 ilçesinden 25’inin ilçe başkanları katıldı. İlçe başkanları, 4-5 Kasım 2023’te yapılacak CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Özel’i destekleyeceklerini bildirdi. Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Konya’da değişime büyük bir ilgi olduğunu ve CHP’deki umudun arttığını söyledi.

Özel: “Konya’da Değişime Büyük Bir Destek Var”

Özel, ziyaretin ardından şunları söyledi:

“Türkiye’de katıldığım ikinci il kongresi; Konya İl Kongresi’ydi. Konya İl Kongresi’nde büyük bir coşkuyla karşılanmıştık. Pek çok yerde de Konya’nın enerjisini anlatmıştım. Ama Konya İl Kongresi’nden sonra Konya’da seçilen bütün delegasyonun değişimin karşısında olduğu gibi haberler yayıldı. Kamuoyu yanıltmıştı. Bugün ona cevap vermek üzere Konya İl Örgütümüz burada. 25 ilçemizin desteğini teyitli olarak buraya getiren ilçe başkanlarımız burada. Konya’dan 12 kurultay delegemizin imzalarını getirip teslim ettiler. Konya’da değişime çok büyük bir destek var. Her geçen gün CHP’deki değişime ilişkin umut, büyük bir mutlulukla izliyoruz ki artarak devam ediyor. Bu, üyelerimize ve sokağa yansımış durumda Türkiye’nin dört bir yanında gördüğümüz ilgiyi, bugün Konya’dan 25 ilçemizi temsilen yapılan bu ziyaretle büyük bir memnuniyetle karşıladık.”