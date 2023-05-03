Konya'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin kara yolunda park halinde duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Perihan Mutu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün Beyşehir-Konya kar yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mustafa Ş. yönetimindeki 42 H 9245 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde duran 42 ANR 629 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Havvana Ş. ve Perihan Mutu, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Perihan Mutu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konya’dan Beyşehir’e hastane dönüşü esnasında kazanın yaşandığı öğrenilirken, Perihan Mutu’nun doğum yeri olan Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.