Konya'daki obrukların nedeni ortaya çıktı

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ülke genelinde derin kuyu şeklindeki obrukların sayısının binin üzerinde olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
Konya'daki obrukların nedeni ortaya çıktı

Prof. Dr. Fetullah Arık, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısının hızla artığını belirtti.

obruk-grafik.jpg

1-001.jpg

Obruk oluşumunda kuraklık ve yer altı suyu kullanımın başlıca etkenler olduğunu ifade eden Arık, Konya Kapalı Havzası'nda yer altı ve yüzey suyunun yüzde 80'inden fazlasının tarımda kullanıldığını söyledi.

2-002.jpg

Arık, havzada yılda 2 milyar 450 milyon metreküp su kullanıldığını vurgulayarak, "Yılda ortalama 500 milyon metreküp su açığı veriyoruz. Bu durumda yer altı sularımızda ciddi bir azalma söz konusu. Havzanın en önemli kaynağı yer altı suları.

Bunun tek sebebi tarımsal sulama değil, küresel iklim değişikliği ve kuraklık da önemli bir etken. İstenen yağışı da alamıyor. Havza, ülke ortalamasının yarısı kadar yağış alıyor." diye konuştu.

3-001.jpg

KONYA'DA 100 BİNDEN FAZLA KAÇAK KUYU VAR

Konya'da yer altı suyu kullanımının 1970'li yıllarda başladığını belirten Arık, "Yer altı su kuyularının sayıları artıyor. Konya Kapalı Havzası'nda belgeli şu anda 35 bin civarında kuyu mevcut. Bunun üç katından fazla da belgesiz, yani kaçak kuyu var.

Bunun negatif sonuçlarından biri, su seviyesinin düşmesi ve suyun bulunamamasıdır. Bölgede obruk gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkması da karşımıza çıkıyor.

Yakın gelecekte eğer bu şekilde devam ederse kullanma suyu için bile sıkıntılar yaşayabileceğimiz öngörülüyor." dedi.

4.jpg

KAYIT ALTINA ALINAN 600 CİVARINDA OBRUK VAR

Arık, yer altı su seviyesinin yılda 2 metre daha düştüğünü dile getirerek, ileride çok ciddi su sıkıntısı çekilebileceğinin altını çizdi.

5.jpg

Türkiye'de obruklarla ilgili çok sağlam bir envanter çalışmasının olmadığına dikkati çeken Arık, "Konya'da, AFAD'ın Afet Riski Araştırma Sistemi'nde kayıt altına alınan 600 civarında obruk var. Her geçen yıl oluşan obruklar buraya kaydediliyor ancak bölgede obruğun habercisi olabilecek ya da geçmişte oluşmuş, binlerce deformasyon ve oturma yapılar var." ifadelerini kullandı.

6.jpg

"BİRÇOK İLİMİZDE DE OBRUK OLUŞUMLARINI GÖRÜYORUZ"

Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Eskişehir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu birçok şehirde obruk oluşumlarına rastlandığını kaydeden Arık, şöyle devam etti:

7.jpg

"Konya'nın kuzeybatısındaki komşu Sakarya Havzası'nda obruklar artmaya başladı. Bunun yanı sıra ülkede karbonatlı kayaçların yanı sıra jips ve halit (kaya tuzu) gibi kayaçların yaygın olduğu bölgelerde yine obruk oluşumlarının sayıca çok arttığını görüyoruz.

Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat bölgelerinde de bu jipsli seriler üzerinde de yüzlerce obruğun olduğunu biliyoruz. Ülkenin en doğusundan en batısına birçok ilimizde de obruk oluşumlarını görüyoruz.

Batman, Siirt, Diyarbakır ve Erzurum ile batıda Manisa'ya kadar obruk oluşumlarının yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Sivas civarında 450-500 obruk var. Bunun yanı sıra Eskişehir'de 50-60 obruktan söz edebiliyoruz.

Konya bölgesindeki kayıtlı 600 obruk var. Ülke genelinde her zaman görmeye alışık olduğumuz derin kuyu şeklindeki obrukların sayısı binin üzerinde ancak bunun sağlıklı bir veri tabanı olduğunu söyleyemeyiz.

Gelen bilgilerin derlemesiyle oluşturulmuştur."

8.jpg

Arık, Türkiye genelinde obruk oluşum nedenlerinin başında kuraklığın, Konya ve çevresindeki illerde ise yer altı suyu kullanımın öne çıktığını vurguladı.

9.jpg

Konya Kapalı Havzası'nda obrukların çokluğu ve büyüklüğüyle ilgi çektiğini belirten Arık, "Obruklar bilimsel anlamda da ilgi görüyor, tehlike boyutuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyada obruk konusunda araştırmalar yapan bilim insanlarından Prof. Dr. Francisco Gutierrez ile ekibi değerlendirmelerde bulunmak üzere Konya'ya gelecek." dedi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri devam ediyor Kültür Sanat
Ertuğrul Gazi’yi anma törenleri devam ediyor
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu Spor
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Güncel
Tarlada anızları ateşe verdiler TEM'de ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Komşular arasında husumet: Tüfekle ateş etti Güncel
Komşular arasında husumet: Tüfekle ateş etti
Plakasız motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı Güncel
Plakasız motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması Siyaset
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı Magazin
Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozu paylaştı