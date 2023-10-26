Konya’dan trenle Karaman'a gidip motosiklet çaldılar

Konya'dan Karaman'a trenle gidip çaldıkları motosikletleriyle tekrar geldikleri şehre giden 5 hırsızlık şüphelisi, polisin çalışmasıyla yakalandı. Karaman’a getirilerek adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlılarında 4’ü tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Konya’dan trenle Karaman'a gidip motosiklet çaldılar

Karaman’da son 10 gün içerisinde motosiklet hırsızlığının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Konya’nın Çumra ilçesinde ikamet eden F.G. (22), B.K. (18), K.D. (19), Ş.D. (17) ve R.Ö.(16) isimli kişiler olduğunu belirledi.

Hırsızlık zanlıları Konya’nın Çumra ilçesindeki ikametlerinde gözaltına alınarak Karaman’a getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.G. B.K., K.D. ve Ş.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık zanlılarının Konya'nın Çumra ilçesinde trene binerek Karaman’a gittikleri ve buradan çaldıkları motosikletlerle tekrar Çumra ilçesindeki ikametlerine döndükleri ve burada motosikletleri parçalara ayırıp sattıkları öğrenildi.

Hırsızlık zanlılarının 10 gün içinde toplam 160 bin lira değerinde 6 motosikleti çaldıkları öne sürüldü.

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