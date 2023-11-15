Konya'nın birinci sorunu Konyaspor. Recep Çınar yazdı

Fatih Özgökçenli Konyaspor sadece Türkiye’ye değil, dünyaya rezil oldu…

Aksini söyleyenin alnını karışlarım…

Fatih Özgökçen döneminde Konyaspor, hem maddi hem de manevi yerlerde süründü, sürünmeye de devam ediyor…

Konyaspor’un 3-5 gün sonra, yani ayın 20’sinde Olağanüstü Genel Kurulu var…

Kongre nerede mi olacak?

Fatih Özgökçen’in üyelikten attığı Enes Ünlüer’in otelinde…

Çoğunluk sağlanamaz ise 27’sinde çoğunluk aranmaksızın delegeler, Konyaspor’un yeni başkanını seçecekler…

Bana göre, ilk toplantıda kongre gerçekleşmez, 27’sindeki genel kurulda da Fatih Özgökçen ibra edilir!

Bundan kimsenin kuşkusu olmasın…

Neden mi?

Kendisinin kulübe yaptığı 450 üye var…

Dolayısıyla elini kolunu sallaya sallaya ve rahatlamış bir şekilde genel kurul salonundan çıkar gider!

Konyaspor’un içerisinde bulunduğu durum da umurunda bile olmaz…

Ama, perde arkasında kulübü kendisi yönetir…

Bunu da yazın bir kenara.



PİYANGO KİME VURACAK

Konyaspor’un yeni başkanı kim olur?

Hilmi Kulluk asla…

Ekrem Coşkun görevden kaçmaz…

Ahmet Şan bir ihtimal, o da Uğur İbrahim Altay ve AK Parti destek verirse…

Ki, vermeliler…

Destek göremezse, ateşten gömleği sırtına geçirip, kendini yakmaz…

Zeki Çimen’in bu şartlarda hiç işi olmaz…

Geriye kim kaldı…

????

Ali-Veli-Selami ya da bir başkası bu sorumluluğu üstlenir mi?

Diyelim ki, Ahmet Şan üstlendi…

Kimse şunu aklından çıkarmasın; bilin ki arkasında gizli bir başkan olacak, işte o başkan Konyaspor’u yönetecek…

“Kimmiş o başkan?” diye merak ediyorsunuz değil mi?

O başkan Fatih Özgökçen’den başkası değil!

Şu da var; Ahmet Şan kukla başkan olur mu?

Sanmam…

Öyle ya da böyle tarihe geçmiş bir başkan, kendisini de, Konyaspor’u da kimseye yönettirmez diye düşünüyorum.

KONYASPOR KAYYUMA GİDER Mİ?

Konyaspor’a başkan bulunamazsa ne olur?

Hiçbir şey olmaz…

Haklı olarak, “Konyaspor kayyuma mı gider mi?” diye soracaksınız…

Merak etmeyin, kayyuma gitmesine izin vermezler…

Niye mi?

Çünkü, Konyaspor’da namaz seccadesinin değil, Isparta halısının altı pislik dolu!

Kayyumun atadığı başkan, halının altını kaldırır, dolayısıyla kayyum işine pek ihtimal vermiyorum…

Fatih Özgökçen döneminde halının altına süpürülen o kadar pislik var ki, işte o pisiklerin meydana çıkmaması için, o halının kesinlikle kaldırılmaması lazım…

Halının altındaki pisliklerin bir kısmını bizzat Fatih Özgökçen’in prensi açıkladı…

Özgökçen’in önce futbolcu izleme komitesinde görev verdiği, daha sonra da sportif direktörlük görevine getirdiği İrfan Kulekaya, Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra öyle şeyler söyledi ki, şahsen benim tüylerim diken diken oldu…

Neler söylemedi ki…

Başkanın “yalancı” olduğundan tutun da, yönetimdeki “beşli çete”den, “yerli transferleri” kimin yaptığına kadar, tek tek ifşada bulundu…

Bunları ben söylemedim; Fatih Özgökçen’in okuldan arkadaşı olan İrfan Kulekaya söyledi…

Nerede mi söyledi?

Hem de Fatih Özgökçen’in teyzesinin oğlu, bir önceki kongrede ismi başkanlık için geçen Mustafa Kavaf’ın kanalında!

Benim söylemek istediğim şu; Konyaspor’da değişen bir şey olmayacak, eski yönetimin bir kısmı ile ilave isimlerden oluşacak 20 ya da bilemediniz 25 kişilik bir liste yola devam edecek…

İçlerinden birisi kahraman edasıyla, “koskoca Konya’da yönetime kimse talip olmadı, takımı sahipsiz bırakmama adına ateşten gömleği giydim” diyecek!

Yazın şuraya…

Onun için de, kimse heyecanlanmasın ve de umutlanmasın…

Bir önceki genel kurulda da yazdığım gibi, bu kongrede de bir şey değişmeyecek.

AHMET ŞAN KURTACI OLUR MU?

AK Partinin ve Siyasetin destek vereceği bir Ahmet Şan, göreve gelirse ne olur?

Nasıl bir listeyle gelir?

Listeyi kimler yapar?

Başarılı olur mu?

Takımı içerisinde bulunduğu bu kaostan kurtarır mı?

Tribünleri doldurur mu?

Bunların hepsini yapabilir…

Bütün mesele AK Parti ve Belediye’nin kendisine vereceği destekle neden olmasın?

Ahmet Şan’a gaz verip, “Kervan yolda düzülür” derlerse, kervan yolda düzülür mü, düzülmez mi, bilemem, ama Ahmet Şan’ın üzüleceğine kalıbımı basarım…

Çünkü, AK Parti ve Belediye cenahı, Konyaspor meselesinden hiçte hoşnut değiller…

Ve bu durumdan çok üzgünler.

FUTBOLCULAR, ÖZELLİKLE YABANCILAR HUZURSUZ

Fatih Özgökçen kendi paçasının kurtarmanın çabasını verirken, futbolcuların sorunlarıyla ilgilenmemesi ise Konyaspor’daki yarayı daha da derinleştiriyor…

Bazı futbolcuların maaşlarını alamadıkları gibi, kendilerine verilen çeklerin de karşılıksız çıkması, özellikle de yabancıların bu konuda çok huzursuz oldukları söyleniyor…

Mesela Nzonzi, “Yaşım 37 olmuş. Bunları FİFA’ya vereceğim, daha sonra da futbolu bırakacağım” dedi mi?

Örneğin Cicaldau’nun, “Burada mutlu değilim, devre arasında Romanya’daki kulübüme gideceğim” dediği doğru mu?

Yabancı oyunculardan Calvo, Guilherme ve Sokol’un kulübe ihtar çektikleri, maalesef kendilerine bir dönüş olmadığı için de FİFA’nın kapısını çalacakları yönünde sızan haberler var, yönetimin bu konudan haberi var mı?

Daha önce de Konyaspor’un Fransız kalecisi Paul, FİFA’ya gitmişti…

Konyaspor’da göreve gelecek başkan ve yönetim, acilen içerdeki oyuncuların şartlarını iyileştirmeli, oyuncuları elde tutmalı, bunun için de alacaklarını kuruşuna kadar vermeli...

Gerisi hikaye.

"KONYASPOR BİZİ ÜZÜYOR"

Konyaspor’un içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumdan AK Partili yetkililer de hoşnut değiller…

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’yla görüştüm…

Çok özel şeyler söyledi, ben de kalmak şartıyla…

Bir kere Hasan Angı, açık açık söyledi; “Konyaspor bizi çok üzüyor, bundan dolayı, özellikle bu gidişattan hiç memnun değilim” dedi…

Haklı mı?

Hem de yeryüzünden gökyüzüne kadar…

Çünkü Konyaspor sadece AK Partiyi değil, şehrin tamamını üzüyor…

Sebebi belli…

Sağa sola bakmaya gerek yok…

“Davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen kifayetsiz bir adam!

Hasan Angı ile uzun uzun konuştuk, kurduğu en önemli cümlesi şu oldu…

“Keşke İlhan Palut’u gönderemeselerdi. Bu arkadaşların İlhan Hocayı göndermeleri çok yanlıştı. Takımla bütünleşmiş, şehirle kaynaşmış bir hocanın gönderilmesi iyi olmadı” diyerek, bütün sıkıntıların İlhan Hocanın gönderilmesiyle başladığının altını çizdi…

Başka şeyler de söyledi, ama yazılmamak kaydıyla…

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı son olarak şunları söyledi “Hilmi Kulluk döneminde kulüp kendini toparlamıştı. Kurumsal olarak iyi yerlere gelmişti, inşallah bu sıkıntılı süreçten daha fazla yara almadan sorun çözülür.”

Ve bir şey daha söyledi Angı…

Dedi ki, “Sporu yöneten siyaset olmamalı, Konyaspor’u ya da başka bir kulübü yönetenler de siyasetten medet ummamalı.”

Angı, bu altın vuruşla sohbeti noktaladı.