Konya'nın meşhur 'sosyete dilencisi' nasıl zengin olduğunu anlattı

Konya’nın tarihi Bedesten Çarşısında dilencilik yapan ve kendini "elit dilenci" olarak tanımlayan dilenci Doğan, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla hem şaşırttı hem de güldürdü.

Konya'nın meşhur 'sosyete dilencisi' nasıl zengin olduğunu anlattı

Konya’nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda dilencilik yapan “Doğan Bey” olarak tanınan bir vatandaş, 2020'den beri dilencilikle geçiniyor. Kendini "Konya'nın meşhur, fenomen, elit dilencisi" olarak tanımlayan Doğan, dilenciliğin kendisi için bir "yeniden doğuş" olduğunu söyledi.

Rakamların bu işi yapmasında önemli olmadığını söyleyen dilenci Doğan, sosyal medyada paylaşılan bir videoda konuştu. Yaptığı açıklamalarla izleyenleri hem güldüren hem de şaşırtan Doğan, Mesleğine aşık olduğunu ve bu işi mezara kadar götürmek istediğini belirtti.

Doğan videoda, “Ben Konya’nın meşhur, fenomen, elit dilencisiyim. Mesleğimi severek yapıyorum. Benim için rakamların bir önemi yok. Ben çalışmam da çalmam da. Bu işi mezara kadar götüreceğim. Bu işe koronavirüs zamanında başladım. Dilencilik benim için yeniden yükseliş, yeniden doğuş, bir meydan okuma. Ben mesleğimi aşkla yapıyorum” diye konuştu.

Paylaşılan videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.

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