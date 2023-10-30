Konyaspor düşerse bir daha çıkamaz. Recep Çınar yazdı

Başkanı ve yönetimi bilmem, ama futbolcular gibi taraftarların da sınav vereceği, çok zorlu bir karşılaşma olacak…

Başkan Fatih Özgökçen hariç, herkes bu takımın lige tutunmasını istiyor…

Ama bunun için şehrin kenetlenmesi, el ele vermesi, birlik olması gerekiyor…

“Futbol” demek “taraftar” demek…

Tribünlerin desteği olmadan, tribünler bu maçı oynamadan, kimyaları bozulmuş bu oyuncu gurubunu ateşlemeden Konyaspor’un işi zor!

Fatih Özgökçen’in kişisel ego ve kibri nedeniyle, neredeyse seyircisiz oynanıyor şehrin takımı Konyaspor’un maçları…

Tribünlere daha çok taraftarın gelmemesi için, abuk-subuk beyanatlar veren Fatih Özgökçen’e inat, Konyaspor’u sevenler tribünleri tıklım tıklım doldurmalı…

Özellikle de bu şehrin Valisi, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Karagümrük maçında tribünlerin dolması için, kafa yormalılar…

Çünkü, Konyaspor başkanı Fatih Özgökçen’in kural tanımaz ve egolu tavırları ile insanlar tribünleri terk ettiler!

Ayıptır, günahtır, zulümdür.

KONYASPOR DÜŞERSE BİR DAHA ÇIKAMAZ

2,5-3 milyonluk Konya’yı yönetenler, “Konyaspor düşerse düşsün, bir daha çıkar" diye düşünmesinler..

Konyaspor bu 1 milyara yaklaşan ya da yaklaşacak olan borçla bir alt kümeye giderse, Eskişehirspor, Orduspor, Malatyaspor ve Bursaspor’dan daha dramatik durumlara düşer…

Kapanmayacak yaralar, derman olmayacak dertlerle baş başa kalır bu şehir ve bu şehri yönetenler…

Fatih Özgökçen'e değil bu şehri yönetenlere sesleniyorum Konyaspor’u bu ligde tutun…

"Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar" diye düşünmeyin..

Konyaspor, bu borç yüküyle düşerse, vallahi de billahi de ayağa kalkamaz!

Kötü bir rüyadan uyanmanın yolu, el ele vererek, Konyaspor’u bu cendereden çıkarmaya mecburuz…

Vakit geçirmeden, hemen harekete geçmeli şehri yönetenler…

Küslük zamanı değil, “bana ne” deme zamanı değil, zaman, Konya’nın dünyaya açılan penceresini kapatma zamanı değil…

Özellikle de, “2023 Dünya Spor Başkenti” unvanını gururla taşıdığımız bu günlerde, Konya’nın ve Konyaspor’un küme düşmesine kimsenin, daha çokta Konya’yı yönetenlerin gönlü razı olmaz…

Yanlış mı düşünüyorum?

KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNEMLİ

Altını çizerek söylüyorum; önce önümüzdeki Karagümrük maçını kazasız belasız atlatıp, puanını 12 yapmalı Konyaspor…

Sonrası mı?

İlk yarının sonunda 20 ya da biraz daha üzerini görürse Konyaspor, yapılacak takviyelerle tünelin ucu görünür…

Tabii ki, içerdeki oyuncuların maaşlarını da vermek şartıyla…

Ben tekrar Karagümrük maçına dönmek istiyorum…

Birçok şehirde gördüm, şehrin her yeri, insanları maça davet eden afişlerle donatılır…

Allah’a şükür Konya’da görmedik…

Milli maçlar hariç…

Belediye otobüsleri, tramvaylar, halk otobüsleri taraftarları ücretsiz statlara taşıyor…

Büyükşehir Belediyesi, Konyaspor’un bu sezona mahsus olarak, özellikle de ligin ilk yarısında Karagümrük maçı başta olmak üzere, Kasımpaşa, Sivasspor ve Kayserispor maçlarına böyle bir hizmette bulunamaz mı?

Siyasetçisi, bürokratı ya da seçilmişleri, öyle keyfe keder maçlara gidip, protokolden ya da riyasetten maç seyretmekle, yeşil-beyaz atkı takıp, taraftarlarla birlikte poz vermekle bu işler ne yazık ki olmuyor!

Herkes işin bir ucundan tutmalı…

Yahu Konyaspor düşüyor, iş o kadar ciddi!

Yok sayın veya görmezden gelin Fatih Özgökçen’i…

Ciddiye almayın söylediklerini…

Egosunu ve kibrini de…

Konyaspor’un sizlere ihtiyacı var…

Yangına su taşıyan karınca misali, hiç yapamıyorsanız safınızı belirleyin…

En azından “Konyalıyız ve Konyasporluyuz” diye gürültü çıkarın…

Durum vahim…

50-55 yıldır futbolun ve sporun içerisinde olmama rağmen, böyle bir başkan görülmüş değil…

Konyaspor’un düşmesi mesele değil, ama 1 milyara yakın borçla düşerse, işte o zaman bu kulübün iki yakası bir araya gelmez…

Ne Kayacık tesisleri, ne 42 bin kişilik stat, hiçbirinin zerre değeri olmaz…

Kadri Şençalar’ın hicaz makamında bir eseri var, “neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca” diye…

Konyaspor tükenmiş, tesisleri, 42 bin kişilik stadı olsa ne olur, olmasa ne olur…

Neye yarar?

KONYASPOR’U TERK EDEN EDENE

Konyaspor’da işler hem maddi hem de manevi anlamda olmadığı kadar kötü gidiyor…

Sportif anlamda yerlerde sürünen kulübün, ekonomik anlamda da iki yakası bir araya gelmiyor…

Dolayısıyla da Konyaspor’da sezon başında Rizespor’a giden Hacı Çetin, daha sonra kulüpten ekonomik nedenlerden dolayı ayrılan ve Trabzonspor’a giden Mustafa Bozkurt’tan sonra analiz hocası Muhammet Fatih Çırak da aynı ekonomik nedenlerden dolayı Konyaspor’la yollarını ayırdı.

YILDIZI ALTI KÖŞELİ TÜRK BAYRAĞI!

Konyaspor’da kafalar öyle karışık ki, Cumhuriyet’imiz 100. Yıldönümü ile yapılan kutlama mesajındaki bayrağa bakar mısınız?

Bayrağın üzerindeki hilal ve 5 yıldız saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkartılan 2994 sayılı kanunla Türk Bayrağı'nın hilal ve 5 köşeli yıldızdan olan şekil ve ölçüleri kesin bir şekilde belirlenmiştir…

Konyaspor’un kulübünün 100. Yıl kutlamasında kullandığı hilalli ve 6 köşeli yıldızın olduğu bayrak hangi ülkenin bayrağı?

Ben bilmiyorum, Konyaspor Başkanı ve yönetimi biliyorsa ve bu konuda da bir açıklama yaparlarsa sevinirim…

Bu kulübü kimler yönetiyor, akıl alacak gibi değil.